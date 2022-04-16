Стало известно о состоянии пострадавших при обстреле поселка в Брянской области

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16.04.2022, 14:48, Новости дня
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В результате обстрела украинскими военными поселка Климово Брянской области в больницах остаются четверо из восьми пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«По состоянию на 14:30 [мск] 16 апреля из восьми пострадавших в ходе инцидента в поселке Климово Брянской области на стационарном лечении находятся еще четыре человека. Мальчик 2020 г. р., получивший проникающее ранение головы <…> проходит лечение в Российской детской клинической больнице Минздрава РФ в Москве. Он в реанимации, состояние оценивается как тяжелое. Состояние женщины 1948 г. р. с травматической ампутацией голени оценивается также как стабильное тяжелое. Ей проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров Минздрава», – цитирует ТАСС Кузнецова.

Ранее сообщалось, что пострадавшего в Брянской области мальчика перевели на лечение в Москву.

Напомним, что в четверг приграничный район Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины: снаряды попали на территорию Климовского района Брянской области, который граничит с Украиной, повреждены жилые дома, семь человек пострадали.

В СК России заявили, что Вооруженные силы Украины обстреляли поселок в Брянской области с использованием вертолетов, произвели не менее шести авиаударов. После обстрела ВСУ занятия в школах приграничного района в Брянской области отменили.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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