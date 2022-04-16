 

Мнение: Зачистка завода имени Ильича

16.04.2022, 14:03, Разное
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Кадры зачистки завода имени Ильича в Мариуполе. Снято с дрона.
Сам завод вчера перешел под контроль армии ДНР. Большая часть личного состава была убита, ранена или попапала в плен. Остатки бежали на "Азовсталь" или рассеялись, пытаясь слиться с гражданским населением и вырваться из города.
Основной очаг сопротивления в Мариуполе – район Азовстали. Также бои идут в Приморском районе, где продолжается зачистка, а также в жилой застройке Левобережного района прилегающей непосредственно к восточным окраинам "Азовстали".

Источник: Colonel Cassad



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