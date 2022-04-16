Мнение: Зачистка завода имени Ильича

Кадры зачистки завода имени Ильича в Мариуполе. Снято с дрона.

Сам завод вчера перешел под контроль армии ДНР. Большая часть личного состава была убита, ранена или попапала в плен. Остатки бежали на "Азовсталь" или рассеялись, пытаясь слиться с гражданским населением и вырваться из города.

Основной очаг сопротивления в Мариуполе – район Азовстали. Также бои идут в Приморском районе, где продолжается зачистка, а также в жилой застройке Левобережного района прилегающей непосредственно к восточным окраинам "Азовстали".

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