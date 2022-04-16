 

Меган Маркл надела свои свадебные туфли для первого выхода в Европе после “Мегзита”

16.04.2022, 13:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Принц Гарри с супругой Меган Маркл прилетели в Нидерланды из Лондона, где накануне тайно посетили королеву Елизавету II. Здесь, в Гааге, герцог и герцогиня Сассекские приняли участие в церемонии открытия состязания между ветеранами военной службы под названием “Игры непобежденных” (Invictus Games). Далее, до 22 апреля, они продолжат свой королевский тур по Европе – первый с момента “Мезгита”, то есть сложения с себя королевских обязанностей и переезда в США. 

Для первого выхода в свет – на желтой дорожке “Игр непобежденных” – Меган выбрала многозначительный образ. Герцогиня Сассекская появилась на публике в белоснежном костюме Valentino в пиджаке оверсайз и брюках-палаццо. Но примечательна обувь – Меган дополнила образ особенными туфлями, теми самыми белыми лодочками от Aquazurra, в которых была на своей же свадьбе в мае 2018 года. Все фотографии можно посмотреть в нашем Telegram-канале. 

Когда принц Гарри и Меган Маркл появились перед публикой, отчетливо были слышны лишь звуки затворов фотокамер, а привычного для монарших особ громогласного приветствия толпы с аплодисментами и возгласами не было. Эта реакция кого-то удивила, а кого-то нет – некоторые в сети выразили мнение, что весьма двояко воспринимается их появление в Нидерландах после того, как супруги отказались прилетать в Великобританию на панихиду по принцу Филиппу (она состоялась в конце марта) из-за соображений безопасности.

Отметим, что ранее на этой неделе, в четверг вечером представитель герцога и герцогини Сассекских сообщил, что пара тайно посетила королеву. Как писал Telegraph, Меган и принц Гарри прибыли в Лондон в среду и остановились в своем Фрогмор-коттедже в Виндзоре. Таблоиды сообщали, что люди, которые утром в четверг возвращались со службы в часовне на территории Виндзорского замка, не могли поверить своим глазам: им навстречу шли принц Гарри и Меган Маркл. Их представитель сообщил, что пара также встретилась с отцом Гарри принцем Чарльзом и его супругой герцогиней Камиллой, которые в эти дни гостят у королевы в Виндзоре. 

Принц Гарри и Меган Маркл



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.09 / В Костроме оштрафовали мужчину, нагадившего на памятник голубю

22.10 / Личное: “От чувства ответственности уйти не могу”

30.01 / Певец Алексей Чумаков признался, что с Долиной сложно дружить

29.11 / Определенные категории пенсионеров получат 14 тысяч рублей в 2022 году

01.05 / Автоэксперт назвал самые недорогие в обслуживании автомобили

17.08 / В Гродно из СИЗО выпустили россиянина

28.06 / Путин высказался о происхождении коронавируса

10.06 / Школьник на спор соблазнил учительницу

09.02 / Школьница купила скромное красное платье на выпускной, а ее мать высмеяла девочку, ведь платье слишком «откровенное»

27.08 / Поможет внести изюминку в образ: как вписать в свой осенний гардероб трендовый шелковый платок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика