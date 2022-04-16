Меган Маркл надела свои свадебные туфли для первого выхода в Европе после “Мегзита”

Принц Гарри с супругой Меган Маркл прилетели в Нидерланды из Лондона, где накануне тайно посетили королеву Елизавету II. Здесь, в Гааге, герцог и герцогиня Сассекские приняли участие в церемонии открытия состязания между ветеранами военной службы под названием “Игры непобежденных” (Invictus Games). Далее, до 22 апреля, они продолжат свой королевский тур по Европе – первый с момента “Мезгита”, то есть сложения с себя королевских обязанностей и переезда в США.

Для первого выхода в свет – на желтой дорожке “Игр непобежденных” – Меган выбрала многозначительный образ. Герцогиня Сассекская появилась на публике в белоснежном костюме Valentino в пиджаке оверсайз и брюках-палаццо. Но примечательна обувь – Меган дополнила образ особенными туфлями, теми самыми белыми лодочками от Aquazurra, в которых была на своей же свадьбе в мае 2018 года. Все фотографии можно посмотреть в нашем Telegram-канале.

Когда принц Гарри и Меган Маркл появились перед публикой, отчетливо были слышны лишь звуки затворов фотокамер, а привычного для монарших особ громогласного приветствия толпы с аплодисментами и возгласами не было. Эта реакция кого-то удивила, а кого-то нет – некоторые в сети выразили мнение, что весьма двояко воспринимается их появление в Нидерландах после того, как супруги отказались прилетать в Великобританию на панихиду по принцу Филиппу (она состоялась в конце марта) из-за соображений безопасности.

Отметим, что ранее на этой неделе, в четверг вечером представитель герцога и герцогини Сассекских сообщил, что пара тайно посетила королеву. Как писал Telegraph, Меган и принц Гарри прибыли в Лондон в среду и остановились в своем Фрогмор-коттедже в Виндзоре. Таблоиды сообщали, что люди, которые утром в четверг возвращались со службы в часовне на территории Виндзорского замка, не могли поверить своим глазам: им навстречу шли принц Гарри и Меган Маркл. Их представитель сообщил, что пара также встретилась с отцом Гарри принцем Чарльзом и его супругой герцогиней Камиллой, которые в эти дни гостят у королевы в Виндзоре.

Принц Гарри и Меган Маркл