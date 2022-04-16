С апреля по декабрь: финансовый гороскоп до конца 2022 года для всех знаков зодиака

Финансовый успех зависит не только от наших усилий и стараний, но также и от расположения небесных светил. Точнее, их влияния на нашу судьбу и на отдельные сферы. Хотите узнать, как будут обстоять ваши дела в бизнесе и карьере до конца текущего года? Тогда ознакомьтесь с актуальным гороскопом для представителей всех знаков зодиака.

Овен

С начала года вы начали вносить коррективы в свои уже существующие планы. Эта реорганизация была необходима для того, чтобы избавиться от старого, ненужного, бесперспективного. Текущей весной будет наблюдаться та же тенденция перехода к важному и первостепенному.

Вам захочется серьезных изменений в плане карьеры, поэтому вы можете задуматься по поводу ухода с работы или открытия собственного дела. Астрологи рекомендуют приступать к воплощению столь глобальных идей осенью. Тогда перед вами откроется больше возможностей и перспектив в сфере финансов и бизнеса.

Телец

В этом году ваши старания и усилия на работе оценят по достоинству. Положительные отзывы со стороны начальства и коллег мотивируют вас и вдохновят на новые свершения. Вы станете более уверенным в себе и в своих силах, что даст вам возможность экспериментировать в решении рабочих вопросов.

Большим бонусом станет факт повышения по службе. Либо же начальство вознаградит вас за старания и усилия, дав прибавку к зарплате.

Близнецы

В этом году у вас есть все возможности для того, чтобы совершить прорыв в карьере, приблизиться к заветной мечте по увеличению материального благосостояния и к карьерному росту.

Однако есть два кризисных периода, когда нужно быть начеку. Первый — середина весны, а второй — осень. В это время могут произойти самые разные изменения, неожиданные повороты судьбы. Возможно, коллеги станут плести интриги у вас за спиной, чтобы подпортить репутацию и выставить вас перед начальством в неприглядном свете. Не исключен вариант и смены работы. В любом случае не поддавайтесь панике. Заранее продумайте планы А, Б и В на случай форс-мажорных ситуаций.

Рак

Весной ожидается очень много работы. Вам будут поступать разнообразные предложения: возможно, даже приглашение к сотрудничеству с зарубежными партнерами. Покинете вы родные стены или нет, но в любом случае работы вам будет хватать и здесь, и в другом городе или даже стране. Приятным бонусом станет увеличение доходов. Вы сможете создать финансовую подушку безопасности, что подарит вам чувство защищенности и стабильности.

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Но не расслабляйтесь. Осенью вы рискуете быть втянутым в рабочий конфликт. Старайтесь обходить острые углы и в то же время отстаивайте свои позиции, чтобы не потерять все, что накопили.

Лев

В начале года вы были крайне недовольны своей карьерой: точнее, отсутствием развития. Однако весной уже стали открываться новые перспективы. С апреля и вплоть до конца года у вас есть реальные возможности совершить настоящий прорыв в карьере. Если будете усердно работать, то уже к осени можете получить повышение в должности.

Остерегайтесь того, чтобы на фоне своих личных достижений не зазнаться и не начать жить «на широкую ногу». Сейчас лучше придержать деньги, чтобы потом выгодно их инвестировать. Опасайтесь звездной болезни, чтобы не испортить отношения с окружающими. Сейчас смиренность, кротость и скромность, а также трудолюбие и исполнительность являются ключами к успеху.

Дева

Вам перфекционизм и максимализм привел к появлению конфликтных ситуаций в начале года. Подобная тенденция наблюдается и весной, однако есть положительная динамика. Вы преодолеваете препятствия относительно легко благодаря своему упорству, вниманию к мелочам, настойчивости. Если будете продолжать в том же духе, то к осени сможете значительно укрепить свои позиции в бизнесе и на работе. Главное – верьте в себя и в свой успех.

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Весы

Если вы долгое время вынашивали идею об открытии собственного бизнеса, то сейчас наступило благоприятное время для запуска стартапа. Единственный минус заключается в вашей нерешительности. Будьте чуточку смелее: перестаньте проявлять излишнюю осторожность. Рисковать нужно, но с умом. Составьте бизнес-план, взвесьте все «за» и «против», оцените риски — и приступайте к активным действиям.

Основные денежные поступления ожидаются осенью. Возможно, это будет наградой за вашу смелость по запуску собственного стартапа. Заручитесь помощью и поддержкой близких, чтобы стать решительнее и смелее.

Скорпион

Вы долгое время усердно трудились, но мало кто это замечал. Сейчас, наконец, вы сможете пожинать плоды своей работы. Вас оценят по достоинству. Перед вами также откроются новые перспективы.

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Не исключено предложение о сотрудничестве за границей. Возможно, вы все же наберетесь смелости для открытия своего бизнеса. В любом случае будьте открыты для новых предложений, даже если они вам показались абсурдными и нелепыми на первый взгляд. Если не упустите своего шанса, то уже во второй половине года увидите улучшение материального положения в целом. Конец года станет благоприятным периодом для отдыха и релакса.

Стрелец

Довольно неоднозначный год, когда ожидаются взлеты и падения. В конце весны и в начале лета ожидаются хорошие финансовые поступления, перспективы в работе и в плане карьерного роста. А вот осень может принести неожиданные сюрпризы и повороты судьбы: вплоть до смены места работы.

Постарайтесь к концу года подкопить больше жизненных сил и энергии, чтобы с легкостью противостоять возможным трудностям. Что бы ни случилось, не поддавайтесь панике. Старайтесь как можно быстрее адаптироваться к новым реалиям. Проявляйте гибкость, приспосабливайтесь к непривычным условиям и пытайтесь извлечь бонусы.

Козерог

Карьера всегда стоит для вас на первом месте, и этот год не станет исключением из правил. Вы будете усердно трудиться, чтобы продвинуться по службе и улучшить свое финансовое положение. Перспективы у вас неплохие. Возможно, вам предложат сотрудничество сразу несколько фирм или деловых компаньонов. Не исключено, что по работе вы отправитесь за границу.

Осень станет благоприятным периодом в плане финансов. Именно в это время возможно продвижение по службе и получение прибавки к зарплате.

Водолей

Нейтральная ситуация в сфере финансов ожидается в текущем году. Не будет ни особых потерь, ни особых приобретений или приумножений. Изменения в плане карьеры возможны весной. Вам поступит предложение по работе в другом городе или в стране. Лучше всего принять данное предложение: оно может оказаться весьма перспективным.

Основной минус текущего года заключается в ваших отношениях с окружающими людьми, в том числе с коллегами и начальством. Вам сложно найти с ними общий язык, вы не разделяете их точки зрения, и это может спровоцировать конфликтные ситуации.

Рыбы

Вас сложно назвать карьеристом, однако в текущем году деловая сфера выйдет для вас на первый план. Причем, произойдет это само по себе. Уже летом вас неожиданно могут повысить в должности либо предложить новую, более перспективную и высокооплачиваемую работу. Для вас это большой шанс обрести самостоятельность, самоутвердиться, поднять самооценку, ощутив собственную важность и значимость.

До осени вам следует сосредоточиться на конкретных карьерный целях и предпринимать шаги для их достижения. Если будете последовательны, настойчивы, то к концу года сможете пожинать плоды своих трудов.