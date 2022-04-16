 

400-тысячный город на Украине остался без воды

16.04.2022, 13:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В одном из районов украинского города Николаев, население которого составляет около 400 тыс. человек, уже четвертый день нет воды.

Люди вынуждены собирать дождевую воду и брать воду из рек. В Telegram-каналах распространяются фото и видео, на которых видно, как возле родников собираются очереди.

 

Централизованное водоснабжение в Николаеве прекратилось 12 апреля без официально озвученных причин. Местный водоканал признал, что не может назвать сроки окончания ремонтных работ.

Ранее в ходе «прямого эфира» глава города Александр Сенкевич разъяснил ситуацию с водоснабжением в Николаеве. Он сообщал, что из-за повреждения ветки водопровода нет воды, а доступ туда коммунальщики не имеют.

Мэр рассказал тогда, что запустят в работу восемь скважин в медучреждениях, а с 16 апреля водоканал автоцистернами начнет развозить по районам города техническую воду. Также якобы в Николаеве есть 115 точек по продаже питьевой воды. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Робби Уильямс сдал положительный тест на COVID-19, прибыв с семьей на отдых – СМИ

16.08 / Руслана приглашает на концерт во Львове для сбора средств танцору Гарбарчуку, который борется с раком

28.12 / Президенты РФ и Финляндии обсудили контроль над вооружениями

18.12 / Ученые рассказали, почему викинги покинули Гренландию

03.03 / Депутат Бундестага: Американцы показали наплевательское отношение к бизнесу Германии

05.07 / Ouest-France – Алжир ждёт от Франции извинений за колониальное прошлое

15.07 / “А я ждала, что будет мужчина”. Могилевская призналась, с кем проведет ночь после съемок

24.01 / В Германии мужчина открыл стрельбу в лекционном зале университета, после чего покончил с собой

06.07 / Информация о падении самолета в Нижегородской области не подтвердилась

25.04 / Insider – для борьбы с влиянием Китая и России США обратились за помощью к «информационному спецназу»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика