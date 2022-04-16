 

Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии

16.04.2022, 13:16, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах для россиян до 5 тыс. рублей или аресте до 15 суток и штрафах до 100 тыс. рублей для юридических лиц за публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне.

Согласно закону, устанавливается ответственность в виде штрафа для граждан в размере от тысячи до 2 тыс. рублей либо административный арест на срок до 15 суток; для должностных лиц – от 2 тыс. до 4 тыс. рублей; для юридических лиц – от 10 тыс. до 50 тысяч рублей, передает ТАСС.

За повторное совершение правонарушения устанавливается для граждан – административный штраф в размере от двух с половиной тысяч до пяти тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

Для должностных лиц – административный штраф в размере от пяти тысяч до 20 тыс. рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года; для юридических лиц – административный штраф в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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