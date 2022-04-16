SCMP – первый железнодорожный мост между Россией и Китаем сократит время в пути на 10 часов

Ожидается, что первый железнодорожный мост между Китаем и Россией через реку Амур будет введён в эксплуатацию уже летом этого года. Это позволит сократить путь на поезде из китайского Хэйлунцзяна в Москву более чем на 800 км, сэкономив около 10 часов в дороге. Масштабный проект подтверждает намерения обеих стран расширять взаимовыгодное партнёрство, пишет South China Morning Post.



AP

Согласно официальным заявлениям, опубликованным на этой неделе, китайская сторона проводит учения для подготовки к испытаниям первого трансграничного железнодорожного моста через реку Амур в Россию, чтобы убедиться, что всё надёжно работает и можно будет полностью завершить этот масштабный строительный проект через несколько месяцев. Первый железнодорожный мост между Китаем и Россией призван содействовать развитию сотрудничества без ограничений, сокращая время доставки товаров и стимулируя торговлю, пишет South China Morning Post.

Ожидается, что мост будет полностью введён в эксплуатацию к августу этого года. Это позволит сократить путь на поезде из китайского Хэйлунцзяна в Москву более чем на 800 км, сэкономив около 10 часов в дороге, поясняется в статье. Железнодорожный мост с годовой грузоподъёмностью до 21 миллионов тонн, проект по строительству которого был впервые предложен ещё в 2007-м, должен значительно увеличить приграничную торговлю между соседними странами.

«Этот мост имеет большое значение с точки зрения содействия качественному развитию китайско-российской торговли», — подчёркивается в заявлении администрации города Тунцзян в китайской провинции Хэйлунцзян. Железнодорожный мост длиной 2,2 км соединит две страны через реку Хэйлун, которую в РФ называют Амур, поясняет South China Morning Post.

Он протянулся от китайского Тунцзяна до Нижнеленинского на востоке Еврейской автономной области России. При этом китайский участок протяжённостью 1886 метров составляет большую часть длины моста. Общая стоимость реализации этого масштабного совместного проекта составляет около $355 млн.

Мост сократит путь на поезде из Хэйлунцзяна до Москвы, расстояние до которой составляет по прямой около 6 тыс. км, примерно на 809 км. Это позволит сократить время в пути более чем на 10 часов и снизить нагрузку на наземные порты Маньчжурия и Суйфэньхэ вдоль 4209-километровой границы Китая с Россией, сообщается в статье. Предполагается, что в основном по нему будут перевозить уголь, железную руду, древесину и минеральные удобрения.

Администрация Тунцзяна сообщила, что учения были проведены перед тестовыми рейсами с участием грузовых поездов, следующих в Китай. При этом основное внимание уделялось проверке, стерилизации и перезагрузке. «Возможности координации, управления и реагирования на чрезвычайные ситуации различных отделов были дополнительно улучшены, уровень обеспечения безопасности поездов был повышен, также была проведена достаточная подготовка к будущим испытаниям грузовых поездов», — говорится в официальном заявлении.

В свою очередь, губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн заявил на заседании местной администрации в марте, что пробный запуск моста будет проведён уже в этом месяце. А полностью ввести его в эксплуатацию планируется примерно 20 августа, сообщает South China Morning Post.

Китай является крупнейшим торговым партнёром России. По расчётам китайских журналистов, в марте этого года торговля Китая с Россией выросла на 12,76% в годовом исчислении до $11,67 млрд, а рост общего объёма импорта и экспорта Китая составил 6,1%, отмечается в статье. В первом квартале этого года общий объём торговли увеличился на 28,7% в годовом исчислении до $38,17 млрд. При этом импорт российской продукции в Китай вырос на 31%, а в прошлом году общий товарооборот между двумя странами вырос на 35,8% — до рекордных $147 млрд.

Западные страны продолжают ужесточать санкции против России, поэтому наблюдатели ждут, предложит ли Китай помощь своему соседу, особенно после того, как две страны объявили в феврале, что их дружба «не имеет границ», подчёркивается в статье. «Главное таможенное управление… будет продолжать обслуживать нормальное экономическое и торговое сотрудничество между Китаем и Россией, Украиной и другими странами», — заявил в этой связи представитель Таможенной службы Китая Ли Куйвэнь.