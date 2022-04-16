Министерство юстиции утвердило порядок осуществления законной оппозиционной деятельности

Министерство юстиции РФ утвердило первое в истории России Положение о порядке осуществления законной оппозиционной деятельности.

«Все современные либеральные демократии основываются на плюрализме мнений и толерантности к оппозиции. Долгое время многие западные страны критиковали нас за преследования оппозиции, и сейчас настало время исправиться и утвердить Порядок, при следовании которому ни один оппозиционер не будет бояться привлечения к ответственности», — пояснил министр юстиции Константин Чуйченко.

Порядок состоит из 228 статей и содержит следующие разделы: общие положения об оппозиционной деятельности; требования к оппозиционерам; перечень разрешённых объектов критики; ограничения, связанные с осуществлением лицом оппозиционной деятельности; а также ответственность за нарушение порядка.

Так, согласно принятому Порядку, оппозиционером может стать гражданин РФ, не имеющий иных гражданств, достигший 70 лет на момент начала осуществления ним оппозиционной деятельности, который ранее был избран депутатом Государственной думы не менее одного раза, а также официально зарегистрирован в Реестре оппозиционеров Министерства юстиции.

Официально зарегистрированным оппозиционерам разрешается критиковать недостаточный уровень военной экспансии государства; чрезмерно высокий размер зарплат, пенсий, пособий и иных социальных выплат, а также недостаточную жестокость наказания лиц, осуществляющих незаконную оппозиционную деятельность. Стоит отметить, что данный перечень является исчерпывающим, и критика всего, что в него не входит, считается нарушением установленного Порядка осуществления оппозиционной деятельности.

Официально зарегистрированным оппозиционерам запрещается давать интервью телевизионным каналам и печатным средствам массовой информации, заказывать рекламу своих движений в любой форме, а также иметь более 15 тысяч подписчиков в каждой социальной сети, в которой они представлены.

За нарушение установленного порядка осуществления оппозиционной деятельности предусматривается наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества. Привлечение к ответственности осуществляется по специальной ускоренной процедуре, согласно которой с момента обнаружения нарушений и до вынесения приговора Тройкой Министерства юстиции должно пройти не более одной недели.

Первым официально зарегистрированным оппозиционером стал бывший глава партии «Яблоко» Григорий Явлинский, который также заявил: «Я рад, что оппозиционная деятельность в нашей стране наконец-то стала легальной, и мне выпала честь стать первым законным оппозиционером. Клянусь перед всем народом Российской Федерации неуклонно придерживаться требований Порядка при осуществлении мной политической деятельности».

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