Мнение: Сложившийся консенсус

Введение запрета на поставки газа из России в ближайшее время может подорвать общественный порядок в Германии. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, передает Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ, один из активов немецкой медиагруппы Funke).

«Немедленное эмбарго на газ поставило бы под угрозу социальный мир в Германии. Таким образом, мы должны действовать осмотрительно, тщательно подготавливать шаги и быть в состоянии придерживаться их», — сказал он.

В переводе это звучит примерно так: в Европе уже сложился консенсус относительно стратегии отказа от российских энергоносителей. Вопрос цены здесь не обсуждается, он уже решен. В любом стратегическом товаре помимо чисто рыночной стоимости всегда есть составляющая безопасности. Российские энергоносители стали неподъемными как раз по этому компоненту стоимости: шантаж и агрессия кремлевского режима стоят для Европы несоразмерно дорого. Уже поэтому, когда российские «эксперты» рассказывают про то, какие европейцы дураки, предпочитая дорогой газ третьих поставщиков дешевому российскому газу, они либо не понимают этого важного момента, либо банально лгут. Как раз российский газ стал для Европы баснословно дорогим, и даже рачительные немцы перестали прикидывать вопросы выгоды.

Проблема для Европы носит узкоспециальный характер — как в рамках полного и безоговорочного согласия на отказ от российских газа, нефти и иных товаров минимизировать последствия переходного периода. Споры и разногласия касаются только этого вопроса. Период споров и выработки решения будет недлинным — когда стратегия перехода приобретет согласованные параметры, ей будут следовать без особых отклонений.

По сути, сейчас есть только один неопределенный фактор — это темп, с которым нужно отказываться от российских энергоносителей. Поэтому, видимо, будут выработаны несколько планов, исходящих именно из растянутости по времени этого процесса. Оптимальные сроки уже названы: если у Европы будет время до 25 года, то она, пусть и с существенными издержками, но успеет отказаться последовательно от российского газа (снижая импорт примерно по 50 млрд кубометров в год). Возникающий дефицит энергии в таком случае будет возмещаться за счет поставок газа от третьих поставщиков, ускоренным строительством перспективных газопроводов и терминалов, расконсервированием закрытых энергомощностей.

Сейчас оценивать эти планы сложно, но суть в том, что их реализация не потребует перехода к директивному антикризисному управлению. Если же сроки перехода будут более сжатыми (то есть, санкции примут в жестких редакциях), то без смены системы управления и создания систем нормативного распределения энергии и энергоносителей нерыночными методами не обойтись.

Пожалуй, как раз это и может стать ключевым маркером, показывающим, как именно будет происходить переход к новому энергобалансу Европы, в котором не будет российских энергоносителей.

И, конечно, в любом случае о «зеленой энергетике» придется если не забыть, то самым кардинальным образом пересматривать все планы, проекты и сроки. Уже понятно, что 2035 год, как контрольная дата перехода к такой энергетике, недостижима. Сроки придется сдвигать на 5-10 лет, не меньше. Впрочем, здесь есть и неожиданный положительный момент: высокие цены на нефть и газ будут стимулировать инвестиции в «зеленые технологии», а значит, временная пауза позволит возобновить «зеленую повестку» с более высокого технологического уровня.

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