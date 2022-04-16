Принц Чарльз впервые заменил Елизавету II на традиционном обряде, который она выполняла 70 лет

Елизавета II не участвует в эти дни в традиционных пасхальных мероприятиях королевской семьи. Монархиню, которая на следующей неделе отметит свое 96-летие, впервые заменяет ее сын принц Чарльз.

Королева, ко всем прочим титулам, является и главой Англиканской церкви. Все годы своего правления она регулярно посещает церковные службы и блюдет традиции, особенно, пасхальные. Одной из них является раздача денег в Чистый четверг. Раньше в этот день она посещала соборы и аббатства в разных районах Соединенного Королевства, и вручала пенсионерам со всей страны, отличившимся совершением добрых дел в своей церковной общине, награду — “чистые деньги”, разложенные в два кожаных мешочка — красный и белый. В одном из них, по традиции, находятся обычные деньги, а во втором — церемониальные монеты с изображением Елизаветы II в год ее коронации.

Количество этих монет, как и число одариваемых мужчин и женщин, должно равняться возрасту правителя, то есть в этом году королева должна была вручать по 96 пенсов 192 подданным – 96 мужчинам и 96 женщинам. Но вместо нее на встречу с пенсионерами в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке впервые пришел ее сын принц Чарльз с женой Камиллой, герцогиней Корнуолльской. В этом обряде королева участвовала практически 70 лет – последний раз она появлялась в Чистый четверг в 2019 году, как раз до начала пандемии коронавируса.

А завтра, в праздник Святой Пасхи, по данным журнала People, монархиня вряд ли присоединится к прихожанам во время торжественной службы. Скорее всего, она будет участвовать в церковных обрядах по видеосвязи, а во время традиционного общения с прихожанами и дарения детьми цветов ее будут заменять члены королевской семьи, которые обычно съезжаются в этот день в Виндзорский замок.

Напомним, что в последнее время королева плохо себя чувствует, и очень редко появляется на публике. 29 марта она впервые за пять месяцев лично посетила траурное мероприятие в Вестминстерском аббатстве. При этом, впереди у нее весьма напряженное время. Она, как ожидается, обязательно примет участие в некоторых мероприятиях, посвященных платиновому юбилею, в мае и начале июня.