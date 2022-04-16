Весенний деловой образ – 2022: учимся переносить в него элементы уличного стиля без ущерба дресс-коду

Одежда для работы кажется вам скучной и немодной? Если хотите создать более эффектные луки без ущерба для дресс-кода, то можете интегрировать часть элементов из уличного стиля. Вот идеи для вдохновения.

Яркий аксессуар

Используйте и рассматривайте сумку не только как практичный аксессуар, но также и как элемент для создания стильного и современного образа. Одна яркая сумочка может стать изюминкой вашего офисного лука.

Джинсовая юбка

Раньше изделия из денима были запрещены по деловому дресс-коду. Сейчас мода стала более демократичной. Поэтому вместо классической юбки-карандаша надевайте вещь такого же фасона, только из денима. Увидите, как преобразится ваш образ.

Укороченный блейзер

Блейзер является частью делового гардероба. Чтобы сделать лук более стильным, просто сделайте ставку не на классический удлиненный, а на укороченный блейзер. Кстати, он тоже может быть яркого оттенка.

Костюм-двойка

Незаменимый комплект для работы и офиса. Чтобы быть в тренде, отдавайте предпочтение костюму с широкими штанами и пиджаком оверсайз. Для завершения образа добавьте буквально несколько маленьких штрихов. Например, набросьте на плечи палантин, наденьте солнцезащитные очки и украшения в виде сережек и ожерелья.

Брюки с разрезами

Это очень модная модель в данном сезоне. Если ее нужно интегрировать в уличный стиль, тогда можно комбинировать со спортивной обувью. Если речь идет об офисе, то лучше сочетайте такие брюки с элегантными туфлями на каблуках.

Блейзер оверсайз

Беспроигрышная комбинация, которая остается вне времени: она всегда актуальна. Суть заключается в том, чтобы совместить в одном образе классические синие джинсы, рубашку на пуговицах и блейзер оверсайз. Чтобы сделать образ более многослойным, добавьте футболку. В качестве обуви подойдут ботинки на невысоком каблуке.

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Джинсовый комплект

Чтобы комплект, состоящий из джинсов и джинсовой куртки, не выглядел слишком неформально, добавьте туфли на каблуках вместо кроссовок. Убедитесь в том, что изделия из денима без декора в виде страз, вышивки, блесток и пайеток.

Тренч

Это изделие стало популярным после выхода на экраны фильма «Завтрак у Тиффани». Удлиненный тренч любой образ сделает элегантным. Это классика, которая неподвластна времени. Осовременить такой лук можно с помощью оригинальных аксессуаров: сумочки, украшений.

Шарф

Еще один случай, когда с помощью одного аксессуара можно сделать любой лук более стильным. Повяжите шарфик на ручку сумки и таким образом обновите любой наскучивший образ.