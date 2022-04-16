В РФ возбудили дело по факту нападения на россиян в ходе автопробега в Афинах

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на россиян во время автопробега в Афинах 3 апреля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Главным следственным управлением СК РФ по факту нападения на россиян в Греции возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 149 УК РФ, ст. 116 УК РФ, ч. 1 ст. 167 УК РФ (воспрепятствование проведению шествия или участию в нем; побои; умышленное повреждение имущества)», – передает ТАСС со ссылкой на ведомства.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причастные к преступлению. Напомним, 3 апреля в Афинах проводился автопробег в поддержку специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Неизвестные напали на автомобиль, разбили стекла и вырвали флаг из рук ребенка.

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