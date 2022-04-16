 

В РФ возбудили дело по факту нападения на россиян в ходе автопробега в Афинах

16.04.2022, 11:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на россиян во время автопробега в Афинах 3 апреля, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«Главным следственным управлением СК РФ по факту нападения на россиян в Греции возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 149 УК РФ, ст. 116 УК РФ, ч. 1 ст. 167 УК РФ (воспрепятствование проведению шествия или участию в нем; побои; умышленное повреждение имущества)», – передает ТАСС со ссылкой на ведомства.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства и причастные к преступлению. Напомним, 3 апреля в Афинах проводился автопробег в поддержку специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР. Неизвестные напали на автомобиль, разбили стекла и вырвали флаг из рук ребенка. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.12 / Порошенко возглавляет антирейтинг украинских политиков – опрос

18.10 / Цена нефти марки Brent превысила 86 долларов за баррель впервые с октября 2018 года

24.07 / Модуль «Наука» удалось спасти

29.06 / Сенатор: Я проголосовал за территориальную целостность России

03.07 / В новой операционной системе Microsoft изменила «синий экран смерти»

04.11 / Аэропорт Иркутска решили перенести на фоне крушения Ан-12

25.06 / Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову

08.09 / СК опубликовал видео ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда

18.04 / МИД РФ увидел “американский след” в выдворении дипломатов из Чехии

24.01 / “Все под контролем, причин для паники нет”. Зеленский призвал украинцев к спокойствию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика