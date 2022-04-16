Во Франции рассказали, зачем Байден обвинил Путина в «геноциде» украинцев

Соединенные Штаты предпринимают попытки «демонизировать» Россию, чтобы затянуть конфликт на Украине и не дать его урегулировать, считает французский геополитик Бартелеми Курмон.

«Байден сообщил о геноциде украинского народа, чтобы очернить образ РФ и повлиять на ход мирных переговоров», – передает РИА «Новости» мнение автора со ссылкой на портал Atlantico.

Курмон отметил, что американский лидер знаменит неоднозначными высказываниями, будь то обвинение Владимира Путина «во вторжении в Россию» или словами поддержки в адрес иранского народа (речь шла об украинцах).

При этом издание уточняет, что специалист призывает не воспринимать последнее заявление как очередной ляп главы Белого дома. По его мнению, Байден намеренно «демонизирует» Москву, чтобы усилить своей влияние в Европе.

«Кажется, Вашингтон разработал наступательную стратегию еще до начала специальной операции на Украине, что затормозило диалог с Россией», – считает Крумон, добавив, что США не сделали ничего, чтобы предотвратить эскалацию и прекратить военные действия.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не согласился со словами президента США Джо Байдена, утверждавшего, что происходящее на Украине кажется ему «геноцидом». Французский лидер призвал к «осторожности с терминами».

Также от этого термина отказалась кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, отметив, что геноцид имеет юридически очень четкое определение.

Вместе с тем ранее посол РФ в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek заявил, что спецоперация стала результатом нежелания Киева прекратить геноцид русских.

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