Как придать пикантности любому простому образу с джинсами: стильные приемы и лайфхаки

Пожалуй, в гардеробе у каждой девушки найдутся джинсы, которые комбинируются с футболками и кофтами. Однако подобные комплекты весьма обыденны и банальны. Вот с чем можно совмещать джинсы для получения более стильного и экстравагантного образа.

С зеленым пальто

Если говорить о весеннем сезоне в моде, то можно отметить актуальность одежды зеленого цвета. Она преображает любой образ. Скомбинируйте зеленое пальто, кремовые джинсы и белую футболку. Из аксессуаров добавьте солнцезащитные очки, кепку, салатовую сумочку — и вы получите образ в современном уличном стиле.

С “мужским” блейзером

Ничто так не подчеркивает женственность, как вещи мужского кроя. Возьмите за основу мужской блейзер, который будет великоват вам по размеру. Скомбинируйте его с классическими синими джинсами прямого кроя. Можете подвернуть их снизу, чтобы обнажить щиколотки и заодно акцентировать внимание на яркой обуви. Например, на атласных туфлях на каблуке. В итоге получится стильный образ настоящей бизнес-леди.

С бежевым плащом и кроссовками

Если вас вдохновляет французская мода, сочетающая в себе удобство и элегантность, тогда возьмите на заметку данный образ. Скомбинируйте белые джинсы-бойфренды с кофтой в горизонтальную полоску (это очень актуальный в нынешнем сезоне принт), белыми кроссовками и бежевым длинным плащом. Добавьте акцентный аксессуар в виде большой сумки-шопера. Сумка может быть любого цвета.

С укороченным топом

В нынешнем сезоне в моде джинсы не только с высокой, но также и с низкой посадкой. Если в вашем гардеробе имеются таковые, да еще с широкими штанинами, то можете их смело сочетать с укороченными топами. Чтобы получить более формальный образ, под низ надевайте рубашку с воротником.

С рубашкой навыпуск

Сейчас также актуальны джинсы тай-дай. Этот принт характеризуется переходом от более светлого до более насыщенного оттенка. Такие джинсы эффектнее всего смотрятся в сочетании с рубашкой яркого цвета, например фуксии. Не торопитесь заправлять ее в штаны. Лучше наденьте навыпуск и расстегните несколько нижних пуговиц для получения более неформального образа в уличном стиле.

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С белой рубашкой оверсайз

Если вы не готовы отказываться от любимых джинсов и кроссовок, о можете сочетать их вместе и дальше. Просто добавьте один легкий штрих, который изменит образ в целом, сделает его более актуальным и современным. Речь идет о белой рубашке оверсайз. Ее вы тоже можете носить навыпуск. Это идеальный лук для тех, кому за тридцать.

С удлиненным кардиганом и пальто

Если вы хотите скрыть излишнюю худобу, воспользуйтесь следующим лайфхаком: делайте выбор в пользу многослойных образов. Очень стильный и элегантный лук получается, если совместить классические джинсы с кардиганом и пальто. При этом и кардиган, и пальто должны быть удлиненными. Добавьте к образу туфли на каблуках и элегантную сумочку, и сможете ощутить себя бизнес-леди.

С топом с рукавами-фонариками

Если в вашем гардеробе есть джинсы карго (с широкими штанинами и большими накладными карманами), то не спешите совмещать их с футболками. Попробуйте изысканную комбинацию с романтичным топом с рукавами-фонариками и декором в виде присобранной ткани. Добавьте солнцезащитные очки и сумочку для того, чтобы образ был завершенным.

С рубашкой с растительным принтом

Если вам нравятся образы в ретро-стиле, тогда возьмите на вооружение данный лук. Суть заключается в том, чтобы сочетать простые синие джинсы с рубашкой с растительным принтом. Дополните образ ретро-туфельками, а также массивным ожерельем.

Кстати, это тот случай, когда можно достать рубашку из шкафа мамы или бабушки. Она прекрасно впишется в образ в ретро-стиле.