 

Российские военные ударили по бронетанковому заводу в Киеве и цехам в Николаеве

16.04.2022, 10:25, Новости дня
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Российские войска нанесли удары высокоточным оружием большой дальности по производственным корпусам бронетанкового завода в Киеве и цехам ремонта военной техники в Николаеве, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Об этом пишет ТАСС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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