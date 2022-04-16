Российские военные ударили по бронетанковому заводу в Киеве и цехам в Николаеве

Российские войска нанесли удары высокоточным оружием большой дальности по производственным корпусам бронетанкового завода в Киеве и цехам ремонта военной техники в Николаеве, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Об этом пишет ТАСС.

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