В Шимановске организовали автопробег в поддержку президента

Всероссийский автопробег в поддержку военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, устроили в Шимановске.

Колонна прошла до кинотеатра «Спутник», где участников встретили жители города и юнармейцы. Мероприятие прошло под девизами «Za мир! Труд! Май!» и «Zа мир без нацизма!».

«Наша страна – сильная и могучая. Наш многонациональный народ – стойкий и мужественный. Сегодня мы едины как никогда! Мы вместе – за президента РФ Владимира Путина! Каждый из нас знает – верен РФ – верен себе! Знают об этом и те, кто сегодня защищает мир. Пусть на всей земле будет мирное небо, за мир, за Россию, за президента!», – обратился к собравшимся мэр Шимановска Павел Березовский, передает агентство «Порт Амур».

Отправными точками пробега стали Хабаровск, Пятигорск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Тула. Далее автоколонны пройдут через Читу, Красноярск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж, Тамбов и множество других городов. Участники встретятся 1 мая в Москве. Организован пробег Федерация независимых профсоюзов.

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