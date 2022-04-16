 

Голландия начала производство соевой нефти

16.04.2022, 10:11, Разное
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Нефтеперерабатывающий завод Royal Dutch Shell в Нидерландах выпустил первую партию соевой нефти, полученной путём перегонки соевых бобов под высоким давлением.

Стоимость барреля экологичного сырья составляет 20 тысяч евро.

«Зелёная нефть» может использоваться для производства экологичного бензина, мазута и других горюче-смазочных материалов, заявляет автор патента на изготовление соевой нефти Гарольд Хиккерман. Как отмечают специалисты, искусственная нефть почти не отличается по составу от натуральной, не считая некоторого количества растительных ферментов и солей цианида. Несмотря на высокую стоимость, первая партия товара продана не была: вместо этого в ней по старой традиции искупались нефтяники, работающие на заводе. После выхода из госпиталя они пообещали наладить выпуск соевой нефти в товарных количествах, что позволит полностью отказаться от ископаемого топлива из России и Белоруссии.

– Нашу экологичную нефть уже оценили Грета Тунберг и другие ведущие мировые учёные. Продукт не имеет аналогов в мире, он на 100% подходит вегетарианцам и не приносит доходов кровавым диктаторским режимам. Конечно, определённого роста стоимости бензина после перехода на соевую нефть нужно ожидать, но это та цена, которую все мы готовы заплатить за углеродно-нейтральное будущее, – рассказал Гарольд Хиккерман.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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