США передадут Украине 2 тысячи летучих мышей

Пентагон одобрил новую партию военной помощи Украине на 1 млрд долларов.

Помимо вооружения и костюмов химической защиты, в неё войдут более 2 тысяч летучих мышей из американских биолабораторий по всему миру. Так в военном ведомстве рассчитывают покрыть дефицит млекопитающих в ВСУ после разрушения своих объектов в Харьковской области.

– Очень важно поставлять не только лёгкое или тяжёлое вооружение , но и создавать другие неприятности для России. Безусловно, одной из таких неприятностей станет рост заболеваемости вирусными инфекциями. Наиболее удобный метод – это передача через птиц и летучих мышей. Никакое ПВО их не берёт, да и это просто дорого. В то же время мы обеспечим полную безопасность Украины от биологических последствий, – заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Он добавил, что в ближайшее время Украина получит и несколько мобильных биолабораторий с разработками летальных штаммов и вакцинами. Особенность таких комплексов заключается в возможности постоянно пополнять запасы биологического оружия, а сами лаборатории перемещать по территории страны, делая их неуязвимыми для противника. Также объект может длительное время функционировать без электричества и водоснабжения.

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