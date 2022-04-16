Ребенок выпал из перевернувшегося катера в Волгоградской области

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16.04.2022, 9:03, Новости дня
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В городе Камышин Волгоградской области на Волге перевернулся катер, один человек погиб, четверо пострадали, спасатели ищут выпавшего из судна ребенка, сообщили в экстренных службах региона.

Накануне вечером прогулочный катер перевернулся в районе набережной города Камышин, на нем находилось шесть человек. «Спасателям удалось вытащить из воды двух женщин и двух мужчин. Еще один человек погиб. На борту был 12-летний ребенок, его ищут», – передает РИА «Новости» слова источника в экстренных службах.

Как уточнили в комитете здравоохранения области, пострадавшие были доставлены в больницу, мужчины отказались от госпитализации. На лечении, по данным ведомства, остались две женщины 1982 и 1997 года рождения.

Южная транспортная прокуратура начала проверку после ЧП.

В июне 2021 года на маломерном судне буксировал вейкбордиста с ребенком по Москве-реке, мальчик  находился на борту без спасательного жилета. В ходе движения катер начал раскачиваться, мальчик выпал за борт и был травмирован винтом двигателя. Ребенка спасти не удалось. Мужчину, управлявшего катером и виновного в гибели ребенка, приговорили к 1,5 годам колонии общего режима.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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