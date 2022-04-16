Виктор Бут рассказал, откуда получает информацию о российской спецоперации

Российский бизнесмен Виктор Бут, отбывающий 25-летний срок в американской тюрьме, рассказал, что в отсутствие других источников объективных новостей из РФ получает «более или менее объективную информацию» о родине и о спецоперации на Украине только из шоу Такера Карлсона на телеканале Fox News.

«Объективной информации ни о России, ни о спецоперации практически нет, мы здесь можем смотреть только CNN и Fox News. Российские газеты приходят и сейчас, но с большим опозданием. Еще выписываю Wall Street Journal. Вот Такера Карлсона смотрю, если он касается темы РФ и спецоперации. Но он такой на Fox один, все остальные немногим отличаются от тех, кто на CNN. Только у него одного программа взвешенная», – передает РИА «Новости» его слова.

Бут добавил, что сейчас даже те из заключенных, кто вообще мало знает о РФ и Украине, говорят, что то, что транслирует о ситуации на Украине американское телевидение – «полная ерунда».

«Так и есть. И речь не только о самой информации, которая подается совершенно однобоко и содержит массу непроверенных фактов и откровенных фейков. Но они даже картинки не могут правильные подобрать: много картинок, которые просто не соответствуют тем географическим пунктам, о которых идет речь, и военной технике, о которой рассказывают», – добавил бизнесмен.

В августе 2021 года США отказались обсуждать обмен Бута и Ярошенко на заключенных в РФ американцев. Лукьянцев заявлял, что Вашингтон с 2008 года ведет настоящую охоту за гражданами РФ в третьих странах с целью последующей экстрадиции в США.

Напомним, РФ заподозрила США в желании сделать «показательные случаи» из дел россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко, находящихся в заключении в американских тюрьмах.

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