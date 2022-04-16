 

Стало известно о росте спроса до 35% на туры по РФ благодаря программе кешбэка

16.04.2022, 9:03, Новости дня
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Спрос на путешествия по РФ благодаря весеннему этапу программы туристического кешбэка вырос до 35% – это объясняется тем, что отправиться в поездку с кешбэком можно в мае и июне, отметил генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

«В начале года увеличение спроса за счет кешбэка составило 15-20%, весенние этапы увеличили спрос на 30-35%, поскольку были добавлены май и июнь в периоды поездок. Это очень важные месяцы для поездок на море», – передает ТАСС его слова.

Как рассказали туроператоры, абсолютным лидером продаж по программе кешбэка стал Краснодарский край. Высоким спросом пользовались путевки в Кавказские Минеральные Воды, Крым и Санкт-Петербург.

По словам Ромашкина, изменений предпочтений россиян по сравнению с прошлогодним весенним этапом программы не произошло. Зафиксировано большое количество бронирований туров на горнолыжные курорты, в частности, на Красную поляну, а также на путевки в санатории Кубани и Кавминвод.

Продажи в рамках весеннего этапа программы кешбэка за туры по РФ продлились с 15 марта по 15 апреля. Отправиться в поездку по акции можно до 1 июля, а в круиз – с начала навигации и до 1 июля. Согласно условиям программы, по ней доступны поездки и проживание в гостинице длительностью от двух ночей. Турпродукт должен быть оплачен картой «Мир», в течение пяти дней на нее возвращается 20% от стоимости турпродукта, максимум 20 тыс. рублей. Количество поездок на одного человека в рамках программы не ограничено.

Ранее президент Владимир Путин поручил увеличить в два раза туристический кешбэк на Дальний Восток. Окно продаж должно было составлять с 15 марта до 1 мая. Причем окно сначала закрыли досрочно, а потом продлили до 15 апреля. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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