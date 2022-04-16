Во Франции из-за украинского конфликта в четыре раза подскочили цены на удобрения

По сравнению с прошлым годом стоимость удобрений во Франции выросла на 300%: из-за санкций фермеры больше не могут закупать их у РФ — крупнейшего производителя в мире, рассказывает France 2. Многие сельхозработники планируют на этот раз отказаться от подкормки зерна, однако такой подход может значительно сократить объёмы урожая.

Крошечные гранулы, которые сегодня на вес золота. Стоимость удобрений теперь выше 1000 евро за тонну — цена за год подскочила в четыре раза. Однако, по словам этого работника сельского хозяйства, они необходимы для увеличения производства пшеницы.

АЛЕН ДЕ СКОРРАЙ, сельхозработник и генеральный секретарь профсоюза FDSEA Gers: Это аммонит — форма, которая напрямую усваивается растениями.

Но в его сарае запасы аммонитрата с прошлого сезона почти закончились — свыше 12 тонн.

АЛЕН ДЕ СКОРРАЙ: Это из последних доставок, это остатки запасов удобрений для подкормки мягкой и твёрдой пшеницы.

Ему придётся в кратчайшие сроки пополнить запасы, в то время как цена удобрений на рынке взлетела. В январе 2021 года тонна стоила 257 евро, а сейчас — 1025 евро, то есть за год стоимость выросла на 300 процентов. Такая цена стала одним из последствий конфликта на Украине, потому что РФ — крупнейший мировой экспортёр азотных удобрений и главный поставщик поташа в Европе. Кроме того, работа европейских заводов удобрений также зависит от российского газа. Таким образом, предполагает производитель зерна, рост цен не прекратится.

АЛЕН ДЕ СКОРРАЙ: Сейчас мы сильно обеспокоены и не знаем, продолжат ли заводы производить удобрения после того, как мы прекратили закупки. Некоторые сельхозработники заявляют: «При такой цене на удобрения я не буду подкармливать свою пшеницу».

Некоторые французские сельхозработники опасаются, что без подкормки в следующем году объёмы производства снизятся.

Европа может закупить удобрения у других стран — США или Алжира, однако здесь есть свои минусы.

МИШЕЛЬ ПОРТЬЕ, генеральный директор консалтинговой компании Agritel: Вместо эмбарго на российские товары мы получим наценку за транспортировку или слишком дорогой газ, так что цена на удобрения останется высокой.

Стоимость удобрений подскочила на фоне и так растущих цен в прошлом году: из-за коронавируса Китай — ещё один крупный производитель — отказался от экспорта.

Дата выхода в эфир 14 апреля 2022 года.