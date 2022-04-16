Отключение России от SWIFT создало угрозу для гегемонии американского доллара

Международная валютная система, в которой главную роль играет доллар, вряд ли существенно изменится в одночасье, но отключение РФ от SWIFT создало симуляцию «будущего без доллара», пишет японский экономист Дайсуке Каракама. В статье для Japan Business Press он отмечает, что доля доллара в официальных резервах иностранной валюты заметно снижается, и спрос на него также уменьшается во всём мире.



AP

Глобальные валютные резервы, находящиеся в распоряжении мировых финансовых структур, увеличиваются три квартала подряд, но из-за снижения доли доллара в валютных резервах общая ситуация постепенно меняется. Как пишет Japan Business Press, это является обратной стороной диверсификации валют финансовыми организациями, но, как считает главный экономист банка «Мидзухо» Дайсуке Каракама, если санкции против России, введённые в связи с ситуацией на Украине, затянутся, тенденция к дедолларизации может ускориться.

Как продолжает издание, прошёл уже месяц с момента принятия решения о блокировке SWIFT в России, меры, которые назвали «ядерным оружием в мире финансов». Эта санкция вряд ли будет отменена, если только президент РФ Владимир Путин не изменит свою позицию.

Если ситуация затянется, это пошатнёт гегемонию доллара. О возможности подключения РФ к китайской международной межбанковской платёжной системе CIPS в связи с блокировкой SWIFT, где в основном используются доллары, говорилось с самого начала санкций. Если это войдёт в норму, гегемония доллара даст трещину.

За последние 20 с лишним лет долларовая доля снизилась примерно на 12 пунктов с 71% до 59%. Раньше эту нишу занял бы евро, но доля этой валюты увеличилась всего на три пункта с 18% до 21%. Этот вакуум заполнили другие валюты, в частности, юань, который вырос на 8,3 пункта с 1,7% до 10%. Очевидно, что тенденция в управлении валютными резервами за последние четверть века заключалась в том, чтобы избавиться от доллара и перейти на валюты быстроразвивающихся стран и богатых ресурсами государств.

Причины назывались разные. Вызов, брошенный гегемонии доллара, отмечался в качестве одной из основных причин дедолларизации, однако также указываются такие предпосылки для диверсификации управления валютными резервами, как разработка и выпуск цифровых валют и появление европейских облигаций реконструкции NGEU.

Вторая причина тесно связана с первой. Идеи Китая, еврозоны, Великобритании и других стран по разработке и выпуску цифровых валют центральных банков неоднократно появляются в контексте противодействия гегемонии доллара. Первоначально отмечалось, что Китай спешит разработать и внедрить цифровой юань, чтобы подготовиться к возможной блокировке SWIFT.

Некоторые эксперты полагают, что использование цифрового юаня будет поощряться в странах, участвующих в инициативе «Один пояс — один путь» с целью создания «цифровой экономической зоны юаня» и в дальнейшем его интернационализации. В будущем также могут рассмотреть льготные меры для экономических агентов, использующих цифровой юань.

Если европейские облигации реконструкции, которые уже начали выпускаться и привлекаться, в будущем станут едиными для еврозоны ценными бумагами, то это также будет способствовать снижению доли доллара. Поскольку сейчас немецкие государственные облигации являются практически единственным безопасным активом, номинированным в евро, у фондов не останется другого выбора, кроме как склониться в сторону американских облигаций. Если облигации, выпущенные Европейской комиссией, будут использовать постоянно, появятся предпосылки для того, чтобы их оценивали в исторической перспективе как рождение безопасного актива, уступающего только облигациям США.

Как заключает издание, безусловно, международная валютная система, в которой главную роль играет доллар, вряд ли существенно изменится в одночасье, но отключение РФ от SWIFT создало симуляцию «будущего без доллара», и это может привести к изменениям в том, как некоторые страны управляют своими валютными резервами. Доля доллара в данных Отдела валютной структуры официальных резервов иностранной валюты заметно снижается, и спрос на него также уменьшается во всём мире, поэтому в настоящее время необходимо тщательно проанализировать последствия происходящего.