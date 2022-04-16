 

ГИБДД перестанет штрафовать за мелкие нарушения ПДД

16.04.2022, 8:18, Новости дня
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В Госавтоинспекции не будут привлекать к ответственности водителей за малозначительные нарушения правил дорожного движения, чтобы сосредоточить внимание на более серьезных нарушениях – на пьяном вождении, сообщили в ГУОБДД МВД России.

«Основная деятельность Госавтоинспекции будет сосредоточена на предупреждении и пресечении не относящихся к категории малозначительных правонарушений в области дорожного движения, непосредственно способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий», – передает ТАСС сообщение ведомства.

При этом уточняется, что малозначительным считается правонарушение, действие или бездействие которого хотя формально содержит признаки административного правонарушения, но размер вреда и тяжести наступивших последствий не представляет существенного нарушения правоотношений.

К таким нарушениям отнесены отсутствие предусмотренных конструкцией брызговиков на легковых машинах или неисправность предусмотренных конструкцией автомобиля стеклоомывателей.

Ранее сообщалось, что с начала 2022 года чаще всего на камеры фото- и видеофиксации попадались нарушения требований дорожных знаков и разметки. Также в топ-5 нарушений вошли поворот налево или разворот в нарушение знаков или разметки, и невыполнение требований ПДД заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части перед поворотом и разворотом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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