 

Кабмин выделил регионам 439 млн рублей за размещение эвакуированных жителей Донбасса

16.04.2022, 8:18, Новости дня
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Российское правительство выделит регионам из резервного фонда 439 млн рублей в качестве возмещения расходов в связи с размещением и питанием эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины, сообщили в кабмине.

«Выделить в 2022 году МЧС РФ для предоставления иных междбюджетных трансфертов бюджетам субъектов России, обеспечивающих прием граждан России, Донецкой и Луганской народных республик, Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории ДНР, ЛНР и Украины, прибывших на территорию РФ в экстренном порядке и находившихся в пунктах временного размещения и питания, бюджетные ассигнования в размере 439 млн рублей из резервного фонда правительства РФ», – передает ТАСС распоряжение кабмина.

Уточняется, что деньги пойдут на возмещение понесенных регионами расходов на размещение и питание беженцев из расчета на временное размещение – до 913 рублей на человека в сутки, за питание – до 415 рублей на человека в сутки.

Накануне стало известно, что число прибывших в Россию с территории Украины и Донбасса превысило 800 тыс. человек.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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