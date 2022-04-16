В 1665 году очевидцы наблюдали «битву НЛО»

Историки изучают 350-летний случай с НЛО, который остается загадкой по сей день.

Инцидент произошел во второй половине дня 8 апреля 1665 года около 2 часов дня, когда группа рыбаков, стоявших на якоре возле Бархоффта, стала свидетелем того, что они описали как «корабли в небе», участвующие в битве.

– Через некоторое время с неба появилась плоская круглая форма, похожая на тарелку или на большую шляпу человека, – писал автор Эразм Франциски, который собирал новостные сообщения об инциденте в 1689 году. – Его цвет был цветом темнеющей луны, и он завис прямо над церковью Святого Николая. Там он оставался неподвижным до вечера. Рыбаки, взволнованные до смерти, не хотели больше смотреть на это зрелище и закрыли лица руками.

Согласно отчету Франциски, люди, которые были свидетелями объектов, вскоре заболели и страдали от дрожи и боли в голове и конечностях. Весь инцидент позже был признан «необъяснимым», и причина симптомов мужчин так и не была найдена.

В своем июньском анализе 2015 года исследователи Крис Обек и Мартин Шоу рассмотрели несколько возможных объяснений того, что видели рыбаки, но не смогли найти окончательного ответа.

В конце концов они пришли к выводу, что это был случай наблюдения НЛО, правда, неизвестно, был ли он одним из первых в истории.