Германия могла бы покупать СПГ, но строительство порта приёма ещё только планируется

Зависимость Германии от РФ в сфере энергетики огромна — таково следствие ошибочного исторического развития ГДР, поясняет немецкий журнал Der Spiegel. Ни одна другая страна на Западе и во всём мире не покупает у РФ так много природного газа. Альтернативой мог бы стать сжиженный газ из США, Катара или Австралии, однако у Германии до сих пор нет собственного терминала для приёма СПГ — его строительство пока только планируется, и на реализацию проекта потребуется несколько лет.

Мало какие западные страны настолько зависимы от импорта российской энергетики, как Германия. Почти 50 процентов каменного угля и 34 процента нефти поступают из России. Экстремальная зависимость в газовой сфере. Более половины объёма газа, который использовался здесь, в стране, до начала военных действий, приходит из России. Ни одна другая страна в ЕС — и, на самом деле, даже во всём мире — не импортирует так много российского природного газа, как Германия.

То обстоятельство, что страна угодила в такую пикантную ситуацию, является следствием ошибочного исторического развития. С 70-х годов Федеральная республика всё больше делала ставку на газ как источник энергии. С отказом от угля и ядерной энергии росла зависимость от крупного поставщика — России.

Свою роль также играют другие местные особенности. Например, оба крупных нефтеперерабатывающих завода в Саксонии-Анхальт и Бранденбурге до сих пор снабжаются по российским трубопроводам. Это также наследие ГДР.

Намного больше 90 процентов объёма местной потребности в природном газе в настоящее время импортируется по газопроводам — в первую очередь, из трёх государств: России, Норвегии и Нидерландов. Поставки из Норвегии и Нидерландов повысить уже нельзя. Другие возможные варианты — Азербайджан, Алжир и Марокко.

Альтернативой мог бы стать так называемый сжиженный газ, СПГ, который можно поставлять танкерами из добывающих стран, таких как США, Катар или Австралия. Однако у Германии всё ещё нет собственного порта для приёма СПГ — его строительство пока только планируется. Поэтому федеральное правительство сейчас проверяет возможные места расположения в Северном и Балтийском морях, в которых в ближайшем времени, уже к зиме 2022—2023 года, могут начать работу плавучие терминалы. Планируемые терминалы СПГ на суше через несколько лет смогут даже превзойти по объёмам поставки российского природного газа.

Дата выхода в эфир 14 апреля 2022 года.