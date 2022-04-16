Синоптики рассказали о погоде в столице

Облачная погода, дождь, мокрый снег и до плюс четырех градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщили в Гидрометцентре.

По прогнозу, опубликованному на сайте Гидрометцентра, днем в столице будет два-четыре градуса тепла, в ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до нуля градусов.

Ветер восточный, 6-11 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 16 апреля в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах плюс два-семь градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус два градуса.

Ранее москвичей предупредили о заморозках и гололеде в выходные.

—