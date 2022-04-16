Бой Немкова с американцем Андерсоном в финале Гран-при Bellator признали несостоявшимся

Поединок между россиянином Вадимом Немковым и американцем Кори Андерсоном в финале Гран-при Bellator в полутяжелом весе признан несостоявшимся после того, как спортсмены столкнулись головами.

Финал Гран-при проходит в субботу в Сан-Хосе (штат Калифорния, США), передает ТАСС.

В третьем раунде судья остановил бой: у Немкова началось кровотечение после того, как спортсмены якобы случайно столкнулись головами.

Как информирует РИА «Новости», Андерсон допустил запрещенный удар головой, из-за чего Немков получил рассечение.

Немков является чемпионом Bellator в полутяжелом весе, он выиграл пояс 21 августа 2020 года, с тех пор он два раза успешно его защитил. Всего на счету спортсмена 14 побед и два поражения. 32-летний Андерсон одержал 16 побед при пяти поражениях.

Bellator MMA – это американская спортивная организация, базирующаяся в Санта-Монике и проводящая бои по смешанным единоборствам.

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