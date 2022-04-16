Антонов заявил о давлении США на Латинскую Америку по теме санкций против России

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон пытается угрозами заставить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийским санкциям, пренебрегая сопутствующими рисками для региона.

Антонов заявил, что «в госдепе растет раздражение в связи с независимой позицией латиноамериканских государств, которые отказываются подключаться к санкционному «крестовому походу» против РФ и имеют собственное видение украинского кризиса», передает РИА «Новости».

«Цель подобных заявлений прозаична: запугать своих партнеров угрозами вторичных рестрикций в качестве наказания за неприсоединение к антироссийской кампании», – отметил посол.

По его словам, Вашингтон не беспокоит «очевидный вред» санкций для экономического развития стран Латинской Америки, их продовольственной безопасности и социальной стабильности.

События на Украине станут, как ожидается, частью повестки запланированного на 19-20 апреля визита госсекретаря Энтони Блинкена в Панаму, где он примет участие в региональной конференции по вопросам миграции и проведет серию двусторонних встреч.

Ранее востоковед Сергей Лунев оценил в комментарии газете ВЗГЛЯД попытку США уговорить Индию не дружить с Россией.

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