Антонов заявил о давлении США на Латинскую Америку по теме санкций против России
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Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон пытается угрозами заставить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийским санкциям, пренебрегая сопутствующими рисками для региона.
Антонов заявил, что «в госдепе растет раздражение в связи с независимой позицией латиноамериканских государств, которые отказываются подключаться к санкционному «крестовому походу» против РФ и имеют собственное видение украинского кризиса», передает РИА «Новости».
«Цель подобных заявлений прозаична: запугать своих партнеров угрозами вторичных рестрикций в качестве наказания за неприсоединение к антироссийской кампании», – отметил посол.
По его словам, Вашингтон не беспокоит «очевидный вред» санкций для экономического развития стран Латинской Америки, их продовольственной безопасности и социальной стабильности.
События на Украине станут, как ожидается, частью повестки запланированного на 19-20 апреля визита госсекретаря Энтони Блинкена в Панаму, где он примет участие в региональной конференции по вопросам миграции и проведет серию двусторонних встреч.
Ранее востоковед Сергей Лунев оценил в комментарии газете ВЗГЛЯД попытку США уговорить Индию не дружить с Россией.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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