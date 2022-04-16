 

Первые беженцы из Изюма Харьковской области прибыли в Россию

16.04.2022, 5:28, Новости дня
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Военнослужащие Минобороны РФ вывезли на автобусах в сопровождении военной техники первую партию беженцев из города Изюм Харьковской области – их около 100 человек, включая 10 детей.

Колонна автобусов пересекла границу и въехала в Белгородскую область через автомобильный пункт пропуска Вериговка-Чугуновка, передает РИА «Новости».

Беженцы рассказали, что Изюм находится под постоянным обстрелом со стороны украинских войск, в городе и окрестностях опасно. До границы по территории Украины колонну сопровождали российские вертолеты и машины военной полиции.

В автобусах в основном женщины, дети и пожилые люди, некоторые везли с собой домашних питомцев. На месте работали также сотрудники МЧС.

На российской территории им предоставили горячее питье и еду. Одна из пожилых женщин почувствовала себя плохо, российские медики оказали ей помощь.

Ранее стало известно о новых планах ВСУ ударить «Точкой-У» по скоплению беженцев.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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