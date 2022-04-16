Развод через 1,5 месяца, рухнувшая любовь с Геворкян и большая семья: личная жизнь Урганта

Развелся через полтора месяца

Многие до сих пор не догадываются, что до союза с Натальей Кикнадзе телеведущий уже связывал себя узами брака. Это неудивительно, ведь в первый раз Иван пошел в ЗАГС еще в 18 лет. Сегодня Ургант не любит вспоминать о бывшей возлюбленной, но тогда юноша был уверен: он встретил свою настоящую любовь.

Первой избранницей шоумена стала красавица-студентка Карина Авдеева. Несмотря на то, что Карина была старше на 4 года, а Ивану едва исполнилось 18 лет, знакомство на вечеринке переросло в отношения. Уже через два месяца после знакомства влюбленные стали мужем и женой, не слушая ни родных, ни близких. Родственники считали, что это молодые торопят события, а Иван в этом быстро убедился.

Молодожены расторгли брак так же быстро, как и заключили. Уже через полтора месяца, не ужившись вместе, избранники подали на развод. Карина до сих пор носит фамилию, которая досталась ей от бывшего мужа.

Не смог сохранить любовь с Геворкян

Следующие серьезные отношения шоумена закрутились во время работы на MTV. Его избранницей стала коллега Татьяна Геворкян. Все началось с того, что Татьяна угостила Ивана шоколадкой. На тот момент Ургант был еще скромным новичком в мире телевидения и довольствовался небольшой зарплатой. Однако это не помешало Геворкян влюбиться.

Возлюбленные были вместе около пяти лет. За это время Иван успел добиться успехов в карьере, а Татьяна стала для него музой и поддержкой. Многие поклонники называли ведущих красивой парой и ждали, когда они наконец поженятся. Вместо этого пара неожиданно рассталась.

Ургант не раз предлагал избраннице узаконить отношения, но она этого боялась. Однако переломным моментом стало недоверие в паре. По рассказам Татьяны, Иван уехал в рабочую поездку и сообщил, что встречается в ресторане с мужчиной. Как оказалось, шоумен схитрил и был в компании женщины. Геворкян так и не простила Урганту обман – их отношения рухнули.

Обрел счастье с одноклассницей

Второй супругой Ивана Урганта стала Наталья Кикнадзе. Возлюбленные познакомились еще школьниками, но после выпускного их пути разошлись. Иван успел жениться и развестись, Наталья попытала счастья с другим и дважды стала мамой. Они встретились случайно только спустя много лет и больше не расставались.

Ургант и Кикнадзе тщательно скрывали свои отношения с самого начала, да и сейчас ситуация практически не изменилась. Телеведущий редко делится деталями личной жизни, но подчеркивает, что счастлив иметь большую семью. А ведь она у него действительно немаленькая.

Помимо двоих дочерей, 13-летней Нины и 6-летней Валерии, супруга подарила шоумену падчерицу и пасынка. Эрику, которой исполнился уже 21 год, Иван считает родной. Шоумен растил падчерицу с самого детства, а теперь она живет в США и вовсю удивляет общественность откровенными снимками.