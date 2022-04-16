В Россию переехали более 1 млн репатриантов с 2006 года

Более 1 млн человек переехали в Россию с начала действия государственной программы по переселению соотечественников, заработавшей в 2006 году, сообщили в МВД.

С начала реализации госпрограммы «в Россию переселилось более 1 млн соотечественников, в том числе в 2021 году – 78,5 тыс. человек», передает РИА «Новости».

Отмечается, что в первом квартале 2006 года около 27 тыс. граждан пожелали переселиться в Россию на постоянное место жительства, а всего за три месяца прибыли около 16 тыс. человек.

«Доля прибывших в 2021 году участников государственной программы, имеющих высшее или неоконченное высшее профессиональное либо послевузовское образование составляет 40,4%, начальное или среднее профессиональное образование – 31,2%. При этом в Россию в рамках Государственной программы переселилось 65 научных работников», – подчеркнули в МВД.

При этом граждане Украины и Таджикистана за первый квартал текущего года чаще остальных получали российское гражданство, передает ТАСС.

«39,6% (получивших гражданство РФ в 2022 году) – граждане Украины, 23,9% – Республики Таджикистан, 8% – Республики Казахстан, 7,9% – Республики Армения, 4,7% – Республики Узбекистан, 4,5% – Азербайджанской Республики, 3,6% – Киргизской Республики, 3,1% –Республики Беларусь, 3% – Республики Молдова», – сообщили в ведомстве.

Госпрограмма по содействию добровольному переселению в Россию соотечественников из-за рубежа была утверждена указом президента от 22 июня 2006 года. Она предназначена для людей, оказавшихся после распада СССР за пределами Россию и желающих сюда переехать.

Участникам программы компенсируют расходы на переезд к будущему месту проживания, выплачивают подъемные. Они также освобождены от уплаты таможенных платежей при ввозе товаров личного пользования, включая автомобили.

Кроме того, переселенцы могут работать без получения патента или разрешения. Также для таких граждан с первого дня их пребывания в стране установлена 13-процентная ставка налога на доходы физических лиц.

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