Стали известны личные данные боевиков «Правого сектора» в Херсонской области

Офицер Службы безопасности Украины, бывший куратор запрещенной в РФ украинской экстремистской организации «Правый сектор» в СБУ раскрыл российским силовикам данные об участниках 12-го запасного батальона «Добровольческого украинского корпуса «Правого сектора» (ДУК ПС), в числе которых были участники карательной операции в Донбассе.

Батальон создали в 2014 году для участия в карательной операции в Донбассе, он дислоцировался на территории бывшего общежития государственного предприятия «Опытное хозяйство Новокаховское» Кировоградской сельскохозяйственной опытной станции Национальной академии аграрных наук, передает РИА «Новости».

Численность военизированного формирования составляла около 30 человек, постоянно на базе находилось порядка 10 человек. В их распоряжении находилось пять ручных подствольных гранатометов, четыре автомата Калашникова и около 10 гранат. Место хранения оружия скрывалось.

В документах приведены установочные данные (паспортные данные, клички и другие сведения, вплоть до номеров мобильных телефонов и личных автомобилей) участников подразделения. В частности, указывается, что командиром был родившийся в 1974 году Вадим Гулько по кличке «Вадос».

Приведены сведения и о других участниках подразделения. В их числе люди, осужденные по уголовным статьям, а также принимающие наркотические препараты.

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