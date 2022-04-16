 

США призвали Израиль и палестинцев снизить напряженность

16.04.2022, 4:05, Новости дня
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В Вашингтоне обеспокоены вспышкой насилия в Иерусалиме и призывают израильтян с палестинцами принять совместные меры к снижению напряженности, сообщил госдепартамент США.

В госдепе заявили, что «США глубоко обеспокоены сегодняшним насилием в Иерусалиме на Храмовой горе, мы призываем все стороны проявить сдержанность, избегать провокационных действий и риторики, сохранять исторический статус-кво на Храмовой горе», передает РИА «Новости».

Также там призвали палестинские и израильские власти «работать сообща над снижением напряженности и обеспечением общей безопасности».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность беспорядками и призвал остановить провокации во избежание ухудшения ситуации, передает ТАСС.

Саудовская Аравия и Катар резко осудили действия израильских сил безопасности в отношении палестинцев. В частности, в МИД Катара призвали международное сообщество «срочно принять меры для прекращения постоянных израильских нарушений прав палестинцев и неприкосновенности мечети Аль-Акса».

Также жители Иордании провели акцию солидарности с палестинским народом около посольства Израиля в иорданской столице Аммане.

По данным палестинского агентства WAFA, столкновения произошли в пятницу на Храмовой горе, где на развалинах иудейского храма стоят мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра.

Агентство сообщало, что израильские военные якобы начали стрелять резиновыми пулями, применять шумовые бомбы и слезоточивый газ. На опубликованных в соцсетях видео видно, что палестинцы бросают в солдат камни.

В этот же день помимо Иерусалима столкновения между израильскими военными и палестинцами происходили в Хевроне, Вифлееме, Тулькарме, Калькилии и Наблусе.

Обострение ситуации произошло в разгар священного для мусульман месяца Рамадан, совпавшего с еврейским праздником Песах.

По данным Палестинского общества Красного Полумесяца, число пострадавших превысило 250. При этом ранения получили не менее трех израильских полицейских.

Храмовая гора, именуемая также Харам аш-Шариф, находится под автономным управлением вакфа – фонда исламского имущества. Совершать богослужения там разрешено только мусульманам, а представители прочих конфессий вправе беспрепятственно посещать святыню.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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