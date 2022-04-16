 

Sky News – финский министр заявила, что её страна, «весьма вероятно», вступит в НАТО

16.04.2022, 3:13, Разное
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Решение о вступлении Финляндии в НАТО ещё не принято, однако вероятность такого развития событий «весьма высока», сказала в интервью Sky News министр по делам Европы Тютти Туппурайнен. Она также добавила, что «народ Финляндии уже принял решение», поскольку опросы показывают огромную поддержку идеи о членстве страны в альянсе.


AP

Финляндия, «весьма вероятно», вступит в НАТО, несмотря на ядерные угрозы России, сказала в интервью Sky News финский министр по делам Европы Тютти Туппурайнен. Она добавила, что в интересах всех стран — членов альянса, чтобы этот процесс прошёл «как можно быстрее».

По словам Туппурайнен, «народ Финляндии уже принял решение», и опросы показывают огромную поддержку членства страны в военном блоке.

«На данный момент я бы сказала, что это весьма вероятно, но решение ещё не принято», — сказала она.

Как подчеркнула Туппурайнен, вооружённый конфликт на Украине стал «тревожным звонком для всех нас».

«Не только для нас, финнов. Это касается всей границы безопасности в Европе», — сказала она.

Это заявление финского министра прозвучало после того, как премьер Финляндии Санна Марин сказала о том, что её страна готова «уже в ближайшие недели» принять официальное решение по вступлению в НАТО. В ответ Москва пригрозила, что этот шаг станет для Балтийского региона концом безъядерного статуса.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае вступления Финляндии и Швеции в альянс «ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет».

Он также пообещал при подобном развитии событий «серьёзно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива».

Однако, как отмечает Sky News, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что в этом «нет ничего нового» и что у РФ уже есть ядерное оружие в регионе — в Калининградском анклаве на Балтийском море.

Между тем Туппурайнен в интервью Sky News заявила: «Что бы ни говорила Россия, мы это слышим, но мы принимаем свои собственные решения, исходя из наших интересов и наших соображений относительно ситуации в целом. Каждая страна имеет право принимать свои собственные меры в сфере безопасности».



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