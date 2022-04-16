Мнение: О робком бунте в «ближнем круге»… Кому грозит опасность?

Собственно, это даже ещё не тот «бунт», который художественно разложил по полочкам Евгений Шварц в «Обыкновенном чуде». Никто ещё не спешит на плаху и не торопится называть Верховного главнокомандующего заслуженным полковничьим титулом. Но ропот в ближайшем окружении поднялся уже немалый. Он даже успел выплеснуться за пределы «узкого круга лиц», о чём проведала — и незамедлительно поведала — уже и челядь.

Снова немножко информации от инсайдеров.

Главное — вот.

Тут нужно учитывать, что политолог Сергей Марков известен не только завидным чутьём, но и повышенной осторожностью. Если уж и он взялся за критику специальной операции с «ястребиных» позиций, то исключительно из понимания, на чьей стороне реальная сила. А ведь ещё только 50 дней прошло!

Перерастёт ли этот робкий бунт во что-то более существенное, Бог весть. Пока это всё игры на самом верху. Но, помнится, в конце 1916-го и начале 1917-го как раз «верхи» и доигрались. Причём из лучших побуждений.

А ведь #история имеет свойство повторяться?

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