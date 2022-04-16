 

Росгвардейцы на вертолетах ликвидировали группу украинских диверсантов

16.04.2022, 2:37, Новости дня
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Вертолетчики Росгвардии ликвидировали диверсантов и три единицы военной техники украинских националистов, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Несколько дней назад авиационная группа Росгвардии выполнила скрытный подлет к району огневого применения и нанесла авиационный удар по обнаруженным силам националистов. В результате была уничтожена вооруженная группа противника, а также три единицы военной техники», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Там указали, что вертолетчики вылетают каждый день из пункта базирования для проведения служебно-боевых задач. Они проводят полеты на малой высоте, так легче раскрыть замаскированные позиции противника.

При этом в ходе подобных полетов необходимо проявлять предельную внимательность всему экипажу, и быстро реагировать в случае изменения обстановки.

Ранее военнослужащие Росгвардии обнаружили секретный опорный пункт украинских националистов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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