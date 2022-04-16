Росгвардейцы на вертолетах ликвидировали группу украинских диверсантов
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Вертолетчики Росгвардии ликвидировали диверсантов и три единицы военной техники украинских националистов, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Несколько дней назад авиационная группа Росгвардии выполнила скрытный подлет к району огневого применения и нанесла авиационный удар по обнаруженным силам националистов. В результате была уничтожена вооруженная группа противника, а также три единицы военной техники», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Там указали, что вертолетчики вылетают каждый день из пункта базирования для проведения служебно-боевых задач. Они проводят полеты на малой высоте, так легче раскрыть замаскированные позиции противника.
При этом в ходе подобных полетов необходимо проявлять предельную внимательность всему экипажу, и быстро реагировать в случае изменения обстановки.
Ранее военнослужащие Росгвардии обнаружили секретный опорный пункт украинских националистов.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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