 

Стало известно о планах Маска по выкупу Twitter

16.04.2022, 2:37, Новости дня
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Бизнесмен из США Илон Маск может привлечь деловых партнеров для покупки Twitter, пишет издание New York Post со ссылкой на собственные источники.

Маск проводит переговоры с инвесторами, чтобы обойти план прав акционеров, принятый советом директоров компании на фоне сообщений о покупке соцсети, передает ТАСС со ссылкой на New York Post.

Одним из партнеров может стать компания Silver Lake Partners, но на данный момент нет ясности, планирует ли Маск сделать более крупное предложение или же намерен купить Twitter вместе с новыми партнерами.

Ранее СМИ сообщили, что американский предприниматель Илон Маск, недавно ставший крупнейшим акционером компании Twitter, предложил выкупить ее за 41,39 млрд долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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