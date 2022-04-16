В США усомнились в заявлениях Байдена о «геноциде» на Украине
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Заявления главы Белого дома Джозефа Байдена о том, что события на Украине напоминают ему геноцид, вызывают недоумение у американского разведывательного сообщества, сообщил телеканал NBC.
Данные спецслужб не подтверждают мнение президента США Джо Байдена о якобы «геноциде» на Украине. «Определение геноцида включает в себя уничтожение этнической группы или нации, однако пока мы этого не наблюдаем», – сказал неназванный представитель разведслужб США, передает ТАСС со ссылкой на NBC.
Телеканал отметил, что за последние несколько недель Байден трижды публично высказался вразрез с позицией собственной администрации.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон не согласился со словами президента США Джо Байдена, утверждавшего, что происходящее на Украине кажется ему «геноцидом». Французский лидер призвал к «осторожности с терминами».
Также от этого термина отказалась кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, отметив, что геноцид имеет юридически очень четкое определение.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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