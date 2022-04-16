Публику удивили условия, в которых принцесса Анна путешествовала по Австралии

Организаторы 4-дневного тура принцессы Анны по Австралии и Папуа – Новой Гвинее не могут прийти в себя от изумления. 71-летняя дочь британской королевы путешествовала с одним помощником, спала по несколько часов, сама делала себе макияж и прическу, и ухитрилась вместить в эти несколько дней более двадцати мероприятий.

Инициатором этого тура, как и поездок герцога и герцогини Кембриджских и графа с графиней Уэссекских по странам Карибского бассейна, стала Елизавета II, которая считает необходимым укреплять связи Великобритании со странами Содружества наций в год своего 70-летия на престоле. Принцесса Анна, известная своей энергичностью и активным образом жизни, считается самой трудолюбивой в королевской семье. Кроме того, она испытывает сентиментальные чувства к Австралии – поездка в эту страну была ее первым заграничным путешествием. Поэтому именно ей было доверено открывать вместо августейшей матери королевское пасхальное шоу в австралийском Сиднее.

Принцесса Анна с мужем вице-адмиралом сэром Тимом Лоуренсом на учебном судне MV Cape Don

Вместе с мужем, вице-адмиралом сэром Тимом Лоуренсом она посетила выставку лучших продуктов, домашнего скота, ремесел и умений, организованную Королевским сельскохозяйственным обществом Нового Южного Уэльса, пообщалась губернатором этого региона Маргарет Бизли и ее мужем Деннисом Уилсоном, а также обсудила с владельцами прилавков проблемы австралийских фермеров. После череды встреч, визитов и дискуссий в понедельник частный самолет принцессы Анны приземлился в Порт-Морсби. На взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Джексон их с супругом встречал премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи Джеймс Марапе.

Дочери королевы Елизаветы пришлось надеть на шею цветочную гирлянду, и в ней пройти мимо почетного караула. Все эти дни у нее не было ни одной свободной минуты – она посещала, открывала, общалась и даже посвящала в рыцари, но, судя по всему, она не так уж и устала. Во всяком случае, в аэропорту Сиднея папарацци удалось заснять, как они с мужем бодро сами несут свой багаж. Кстати, пакует чемоданы она тоже сама.

Кейт Миддлтон же в туре по странам Карибского бассейна сопровождали личные помощники, стилисты и визажисты. Как они перевозили гардероб герцогини и помогали ей даже после длительного перелета выглядеть свежо, читайте в нашей колонке.

Принцесса Анна с мужем в средней технической школе Каритас в Порт-Морсби