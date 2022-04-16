 

Tagesspiegel – «ездить на велосипеде и задёргивать занавески» — немцев учат экономить энергию назло Путину

16.04.2022, 1:50, Разное
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Министр экономики Германии Роберт Хабек объявил о старте кампании по энергосбережению, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel. Он призвал всех граждан вносить свой вклад в отказ от российских энергоресурсов уже сейчас: чаще оставлять машину дома и ездить на велосипеде, задёргивать вечером занавески, чтобы удержать тепло в доме, снизить отопление на один градус и пару дней в неделю работать на удалёнке. «Это сбережёт кошелёк и позлит Путина», — пояснил Хабек.


AP

На фоне военных действий на Украине министр экономики Германии Роберт Хабек призывает граждан к экономному потреблению электроэнергии, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

«Я прошу каждого уже сейчас вносить вклад в экономию энергии, — сказал политик в интервью немецким СМИ. — В качестве ключевой формулы я бы заявил так: сэкономить десять процентов можно всегда». При этом Хабек объявил о старте соответствующей кампании со стороны правительства.

«Мы сможем стать менее зависимыми от российского импорта, только если будем рассматривать это как большой совместный проект, в котором мы все участвуем», — подчеркнул вице-канцлер Германии. Также Хабек призвал к ответу работодателей. Там, где это возможно, они должны «предлагать удалённую работу для экономии энергии», настаивает министр экономики. Он напомнил, что точно так же в Германии поступали во время пандемии. «Там, где это возможно, вы могли бы снова работать дома один или два дня в неделю — пока всё на добровольной основе», — отметил Хабек.

Как пишет Der Tagesspiegel, основные советы министра по экономии энергии таковы: работодатели должны предлагать сотрудникам один или два дня в неделю работать на дому; гражданам следует чаще ездить на поезде или велосипеде и оставить автомобиль дома; в вечернее время стоит задёргивать шторы — это может сэкономить до 5% энергии. Кроме того, если снизить температуру отопления на один градус, можно сэкономить ещё 6%.

Помимо этого, Хабек предложил, чтобы на Пасху люди пользовались поездом или велосипедом — «это сбережёт кошелёк и позлит Путина». Когда его спросили о воскресеньях без машин, он ответил: «Вы уже сейчас можете оставлять свой автомобиль дома как можно чаще — и не только по воскресеньям. Каждый километр, преодолённый не на машине, — это вклад в более лёгкий отказ от поставок российских энергоносителей. Кроме того, мы защищаем климат».

Министр экономики также дал дополнительные советы по личному поведению, отмечает немецкая газета. «Если вы отапливаете дом и задёргиваете шторы вечером, вы экономите до пяти процентов энергии, — заявил Хабек. — А если снизить температуру в помещении на один градус, то это составит около шести процентов. Может быть, это не так уютно, но вы всё равно не замёрзнете».

Кроме того, он предостерёг о возможности ситуации, в которой возникнет дефицит поставок и произойдёт остановка промышленных предприятий. Это было бы «кошмаром экономической политики», убеждён немецкий министр. «На самом деле тогда нельзя сделать ничего правильного — только менее неправильное. В такой ситуации мы будем говорить не о том, чтобы «помёрзнуть ради свободы», или о более тёплом свитере на три дня. Тогда мы будем говорить о масштабных обвалах в немецких экономических циклах», — пояснил Роберт Хабек. Поэтому, по его словам, сейчас делается всё возможное, чтобы избежать такого развития событий, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.



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