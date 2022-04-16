 

Мнение: ЖЖ свирепеет

16.04.2022, 1:35, Разное
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Нормально. Запись “Что случилось с “Москвой”? – Она утонула” – в ЖЖ “заморозили”! Типа “в связи с нарушением законодательства или норм пользовательского соглашения”. Хорошо, что ее копия осталась в ФБ и в Телеграме. А в ЖЖ уровень истерии растет непрерывно – мои посты там “морозят” все чаще.
Вчера, впрочем, Симоняниха у Соловьева вообще взывала к введению “полноценной цензуры интернета”. Видимо, дальше будет только круче.

Видимо, из ЖЖ надо валить – нет смысла. Еще раз напоминаю всем, кто не понял – я есть в Телеграме: https://t.me/aroschin Велкам!

Ну и сегодня в 8 вечера на моем канале в Ютуб – очередной мой Стрим, Стрим №3. Он будет тематическим – поговорим о возможных сценариях краха в стране: как скоро и в каких формах все будет происходить. Как тонула “Москва” – и как будет тонуть Россия.

Источник: Размышления вольного социолога



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