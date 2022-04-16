 

Иммунолог указал на воздействие омикрона на коллективный иммунитет

16.04.2022, 1:15, Новости дня
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Рост заболеваемости омикрон-штаммом коронавируса приводит к обновлению коллективного иммунитета в стране, сообщил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«При сегодняшнем распространении вируса с клиническими проявлениями (насморком, симптомами ОРВИ) болеют только около 10% <…>. Идет ускоренное распространение новой конструкции вируса («омикрона» – прим. ВЗГЛЯД). Я бы назвал это положительным результатом, потому что это приводит к обновлению коллективного иммунитета», – цитирует Жемчугова ТАСС.

Он пояснил, что иммунитет успел «немного устареть», поскольку вирус изменился, и сейчас происходит обновление коллективного иммунитета.

Особенностью омикрона стало также снижение количества госпитализаций, но людям из групп риска все равно нужно проявлять осторожность, у них больше шансов попасть в больницу.

«Единственное, что требуется сегодня, – это ревакцинация, которая поможет людям в группе риска: возрастным, с тяжелыми болезнями, а также тем, кто переболел или был вакцинирован больше года назад», – подвел итог специалист.

Ранее в Минздраве допускали более высокую заразность штамма коронавируса ХЕ.

Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщал, что новый вариант омикрон-штамма ХЕ заразнее предыдущих, но вряд ли он вызовет новую волну пандемии коронавируса, так как в РФ создан мощный коллективный иммунитет.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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