 

Астронавт рассказал об отношениях с российскими космонавтами на МКС

16.04.2022, 1:15, Новости дня
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Российские космонавты и американские астронавты на МКС рассчитывают друг на друга и дружат друг с другом, несмотря на сложные отношения у РФ и США, сообщил астронавт Томас Маршберн.

«У нас очень дружеские, товарищеские отношения, мы работаем вместе и полагаемся друг на друга в нашем общем выживании», – цитирует Маршберна ТАСС.

По его словам, между российским и американским модулями всегда открыт проход, свободное время астронавты и космонавты часто проводят вместе.

«Мы часто обедаем вместе, где-то раз в неделю смотрим кино», – добавил Маршберн.

«Динамика [отношений] не изменилась, у нас 40-летняя история совместной работы с русскими <…>. Мы с радостью летаем и работаем с нашими коллегами», – заключил астронавт.

Ранее российские космонавты вместе с американскими астронавтами праздновали в служебном модуле российского сегмента МКС «Звезда» День космонавтики.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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