 

В Госдуме резко отреагировали на просьбу Зеленского признать Россию спонсором терроризма

16.04.2022, 1:15, Новости дня
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Просьба украинского президента Владимира Зеленского к американскому коллеге Джо Байдену признать Россию «страной-спонсором терроризма» – это обращение «подлеца к сумасшедшему», сообщил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

«Это обращение подлеца к сумасшедшему. Зеленский обращается к президенту страны, которая создала и взрастила «Аль-Каиду» (запрещена в России), убила миллион иракцев, повесила Саддама Хуссейна, сказав, что там химоружие, и весь мир об этом знает; разгромила Ливию, оставила Афганистан в руках Талибана (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и бежала оттуда. США делает все для войн во всем мире», – цитирует Шхагошева РИА «Новости».

По словам депутата, такими заявлениями украинский президент пытается «покуситься на святое» и «переходит красную черту». Он напомнил, что РФ боролась с терроризмом годами, и предотвратила «создание террористического государства в Сирии впервые в современной истории».

Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский якобы попросил главу США Джо Байдена внести Россию в американский список стран-спонсоров терроризма.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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