Лазарева суббота: запреты и традиции 16 апреля

История

16 апреля 2022 года православный народ вспоминает воскрешение

праведного жителя Вифании. Дабы помочь людям уверовать в Бога, Иисус Христос

прибыл к пещере, где уже четыре дня лежал мертвый Лазарь, и совершил чудо. Люди

отодвинули камень на входе в гробницу, Спаситель вошел внутрь и прочел молитву.

Затем мертвый ожил и явился людям в добром здравии. День, в который это

случилось, стали именовать Лазарева суббота.

Что нельзя делать 16 апреля в церковный праздник

Запреты в этот день имеют важное значение для чистоты сердца

и благости души. Лазарева суббота такой день, когда не принято наводить уборку,

применять физический труд, прямо или косвенно убивать живых существ (в том

числе домашний скот, лесных и подводных обитателей). Нельзя 16 апреля в

Лазареву субботу чрезмерно веселиться, рукодельничать, выбрасывать хлебные

крошки и сухари.

Приметы и традиции

Лазарева суббота — постный день, поэтому по-прежнему

рекомендовано воздерживаться от пищи животного происхождения. Тем не менее 16

апреля 2022 года по церковным заветам допустимо употреблять рыбную икру и

умеренное количество вина.

Церковный праздник предшествует Вербному воскресению, так что

в этот день заранее заготавливают ветки вербы, чтобы вечером освятить их в

храме. Верующие посещают обитель Бога с искренними молитвами, чтобы очиститься

от дурных мыслей и достичь внутренней гармонии на благо всех живущих.

Наши предки верили, что по погоде на Лазареву субботу можно

определять будущее. Так что 16 апреля не лишним будет присмотреться к ожившей

природе. Если на веточках вербы появилось много почек — урожай в 2022 году

будет хороший.

Если змеи, ящерицы и другие ползущие создания покидают

свои укрытия в этот церковный праздник — весна окончательно наступила, можно

активнее готовиться к посадкам. А хотите иметь в огороде много гороха — не

забудьте в Лазареву субботу посадить семена.