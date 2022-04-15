СК решил запросить у Минобороны материалы по провокации ВСУ в Лозовой

Следственный комитет РФ намерен изучить данные Минобороны о подготовке вооруженными силами Украины провокации в населенном пункте Лозовая, сообщили в ведомстве.

«Следственный комитет РФ запросит информацию Минобороны РФ о том, что в ближайшее время дивизион 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ планирует нанести удар комплексом «Точка-У» по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в населенном пункте Лозовая», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В ходе расследования уголовных дел следователи изучат данные о подготовке украинскими властями провокации в целях обвинения российских военных в преступлениях.

Напомним, в пятницу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что ВСУ в ближайшее время планируют нанести удар «Точкой-У» по скоплению беженцев на железнодорожном вокзале в населенном пункте Лозовая.

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