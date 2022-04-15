Мнение: Провокация на прощании с крейсером «Москва»

В Севастополе прошла церемония прощания с флагманом Черноморского флота, гвардейским ракетным крейсером «Москва», затонувшем в Черном море.

Какие-то провокаторы принесли на церемонию траурный венок с черной лентой, на которой написано: «…кораблю и морякам».

Каким морякам? Никто из экипажа не погиб, всех эвакуировали, доставили в Севастополь.

Трагедия подводной лодки «Курск» 12 августа 2020 года унесла жизни 118 моряков. 22 августа в России был обвялен траур. Если бы на крейсере «Москва» кто-то погиб, минобороны, думаю, не стало бы скрывать этого. И в стране былбы обьявлен траур. Потому что правду о гибели моряков скрыть невозможно. А если невозможно, то какой смысл скрывать?

А раз минобороны говорит, что моряков эвакуировали и доставили в Севастополь, значит, так оно и было. И траурный венок с лентой «… кораблю и морякам» – это, явно, провокация. Так или не так?

Фотографии отсюда и отсюда

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