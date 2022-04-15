 

Мнение: Провокация на прощании с крейсером «Москва»

15.04.2022, 23:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Севастополе прошла церемония прощания с флагманом Черноморского флота, гвардейским ракетным крейсером «Москва», затонувшем в Черном море.

Какие-то провокаторы принесли на церемонию траурный венок с черной лентой, на которой написано: «…кораблю и морякам».

Каким морякам? Никто из экипажа не погиб, всех эвакуировали, доставили в Севастополь.

Трагедия подводной лодки «Курск» 12 августа 2020 года унесла жизни 118 моряков. 22 августа в России был обвялен траур. Если бы на крейсере «Москва» кто-то погиб, минобороны, думаю, не стало бы скрывать этого. И в стране былбы обьявлен траур. Потому что правду о гибели моряков скрыть невозможно. А если невозможно, то какой смысл скрывать?

А раз минобороны говорит, что моряков эвакуировали и доставили в Севастополь, значит, так оно и было. И траурный венок с лентой «… кораблю и морякам» – это, явно, провокация. Так или не так?

Фотографии отсюда и отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12 / Скандалы: Руководство «Победы» наказали за маневр в поддержку Дзюбы

12.01 / Ученый Болков заявил, что новый штамм «Дельтакрон» не представляет сильной угрозы

10.02 / Год, когда правильный уход за собой очень важен: тенденции красоты и здоровья 2022-го

01.09 / Мнение: Российские флаги над колыбелью “сирийской революции”

08.08 / Мнение: Как надо вакцинировать

28.06 / Доктор Мясников разрешил употреблять в жару «запрещенные напитки»

01.10 / Что надо знать про вакцинацию от гриппа в эпоху COVID-19

10.01 / «Без расстрелов ничего не получается»

13.08 / Мнение: Футфетиш и мужская нижняя роль

14.06 / Удобрение вносят после полива. Как получить хороший урожай малины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика