 

Мнение: СТРИМ С САПОЖНИКОМ – через 5 минут!!

15.04.2022, 22:50, Разное
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Присоединяйтесь! Мой канал на Ютуб – вот: https://www.youtube.com/channel/UCTxcsW2O7CpY2qunbtMAKaw

Не получится через 5 минут – не беда: присоединяйтесь по ходу, беседа будет длится минимум пару часов, то есть до 10 вечера, а может и позже. Сможете задать свои вопросы.

Тема сегодняшнего стрима – “Когда наступит крах и есть ли свет в конце туннеля”.

Можете не торопиться – если не боитесь пропустить самое интересное! Вопросы можно задавать по любой тематике – помните, что я не только политолог и социолог, но и писатель!

Айда!

Источник: Размышления вольного социолога



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